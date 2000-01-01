Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Посол Израиля - вице-председатель Генассамблеи ООН 31.05 20:00   MIGnews.com

Посол Израиля - вице-председатель Генассамблеи ООН

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон станет вице-председателем следующей, 72-ой, сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Для меня большая честь представлять государство Израиль на руководящем посту в Организации Объединенных Наций. Мы еще раз доказали, что Израиль готов и способен работать на важных должностях в ООН, и что попытки помешать этому прогрессу не пройдут", - сказал он после голосования, которое состоялось в среду, 31 мая.

Вице-президенты Генассамблеи избираются по принципу географического представительства. Так, например, Данон была избран как представитель региональной группы западноевропейские и другие страны.

Его срок на новой должности начнется с открытием сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре. В течение года Данон будет сопредседательствовать на заседаниях Генассамблеи ООН, участвовать в составлении ее повестки дня и контролировать соблюдение правил и дипломатического этикета на сессиях.

Избрание Данона стало крупной победой Израиля в ООН. В мае 2016 года он стал первым израильтянином, который возглавил постоянную комиссию ООН – по правовым вопросам.

В этот же день был избран и новый председатель ГА, которым стал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Он сменит на этом посту представителя Фиджи при ООН Питера Томсона. Его кандидатура была единственной на голосовании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:22
Ливан отменил премьеру "Чудо-Женщины" из-за израильтянки
19:38
Швеция начала бороться с антисемитизмом
18:50
У Пещеры Патриархов предотвращен теракт
18:26
KFC откроет 100 ресторанов в Израиле
17:56
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
17:36
Планировавшая взорвать еврейскую школу может избежать тюрьмы
16:22
Репатриантка без ног получила "серебро" на Чемпионате мира
15:50
"Хизбалла сильнее большинства стран НАТО"
15:05
Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек
14:33
Филиппины: в ходе операции против ИГ, убито 129 человек
13:58
Германия против проведения саммита НАТО в Турции
13:34
Отрубленная голова Трампа вызвала бурную критику в США
12:58
"Манчестерский террорист" готовил атаку в одиночку
12:27
Начальник генштаба Ливана: Израиль вряд ли объявит нам войну
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus