Посол Израиля - вице-председатель Генассамблеи ООН
Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон станет вице-председателем следующей, 72-ой, сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Для меня большая честь представлять государство Израиль на руководящем посту в Организации Объединенных Наций. Мы еще раз доказали, что Израиль готов и способен работать на важных должностях в ООН, и что попытки помешать этому прогрессу не пройдут", - сказал он после голосования, которое состоялось в среду, 31 мая.
Вице-президенты Генассамблеи избираются по принципу географического представительства. Так, например, Данон была избран как представитель региональной группы западноевропейские и другие страны.
Его срок на новой должности начнется с открытием сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре. В течение года Данон будет сопредседательствовать на заседаниях Генассамблеи ООН, участвовать в составлении ее повестки дня и контролировать соблюдение правил и дипломатического этикета на сессиях.
Избрание Данона стало крупной победой Израиля в ООН. В мае 2016 года он стал первым израильтянином, который возглавил постоянную комиссию ООН – по правовым вопросам.
В этот же день был избран и новый председатель ГА, которым стал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Он сменит на этом посту представителя Фиджи при ООН Питера Томсона. Его кандидатура была единственной на голосовании.