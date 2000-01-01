31.05 16:58 MIGnews.com

ООН: Израиль – причина страданий палестинцев

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"Оккупация Израилем Западного Берега и блокада Газы" лежат в основе палестинского "гуманитарного кризиса", сказано в очередном антиизраильском докладе, который Организация Объединенных Наций опубликовала 31 мая.Свой отчет его авторы из Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН назвали "Фрагментированные жизни". Они утверждают, что подготовили "всеобъемлющий обзор основных причин и факторов гуманитарных проблем оккупированных Палестинских территорий (оПт)". Главной причиной, конечно же, названа политика Израиля."По большей части, кризис в оПт вытекает из недостатка защиты палестинских гражданских лиц. Защиты от насилия, от перемещений, от ограничений доступа к услугам и средствам к существованию и от других нарушений прав с непропорциональным влиянием на наиболее уязвимые слои населения – в частности, детей. Хотя год от года тенденции меняются, всеобъемлющая нехватка защиты и ответственности за нарушения международного права остается неизменной", - утверждает глава OCHA Дэвид Карден.Учитывая то, что документ был опубликован во время еврейского праздника Шавуот, реакция Израиля на это пока не была обнародована.Согласно данным в отчете, число палестинских арабов Иудеи и Самарии, перемещенных из-за сноса домов в 2016 году, было рекордным. В нем говорится, что в результате разрушения 1 094 построек 1601 палестинец, включая 759 детей, стали перемещенными лицами. OCHA сообщает, что с 2009 года, когда ведомство начало вести статистику, наибольшее количество сносов в Иудее и Самарии наблюдалось в течение последнего календарного года.Авторы доклада обвинили Израиль в уничтожении или захвате 300 построенных на средства доноров строений общей стоимостью около 730 000 долларов.Кроме того, ведомство утверждает, что в течение 2016 года они зафиксировали 572 случаев, когда палестинцам ограничивали право на перемещение. "Особо уязвимым" сектор Газа делает 10-летняя блокада со стороны Израиля и Египта. В то же время израильские власти отказали в выдаче визы 31% въезжавших в анклав сотрудников гуманитарных организаций, а Египет лишь усугубляет положение вещей, открыв КПП с Газой лишь на 44 дня за весь год.Еще одним минусом докладчики назвали ограничения со стороны ХАМАСа, которые мешают осуществлению гуманитарных инициатив, и политическую пропасть между ПА и сектором Газа.