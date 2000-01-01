31.05 15:05 MIGnews.com

Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек

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Опечатка президента США Дональд Трамп в одном из его новых сообщений в Twitter, вызвала бурную реакцию пользователей интернета."Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по местному времени.Запись республиканца так и осталась незаконченной."Загадочное сообщение" провисело в ленте Трампа более 5 часов.Более вероятно, что американский лидер имел в виду coverage (освещение в СМИ), однако пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода.Неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe ("У меня много плохого covfefe") — и хэштегами #trump и #covfefe. Пользователи словаря могут самостоятельно добавлять материалы с примерами.Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова, передает РИА Новости."Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант представила сценаристка Бесс Калб.На опечатку Трампа отреагировал и известный американский ведущий Джимми Киммел."Самое грустное, что я знаю, что никогда не напишу ничего смешнее, чем ковфефе", — сокрушается комик.В вот актриса Кристина Вон предложила свой вариант перевода этого слова… с русского языка."Вот как "ковфефе" переводится с русского — "я подаю в отставку", — написала мисс Вон.