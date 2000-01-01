Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 31.05 15:05   MIGnews.com

Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек

Опечатка президента США Дональд Трамп в одном из его новых сообщений в Twitter, вызвала бурную реакцию пользователей интернета.

"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по местному времени.
Запись республиканца так и осталась незаконченной.

"Загадочное сообщение" провисело в ленте Трампа более 5 часов.

Более вероятно, что американский лидер имел в виду coverage (освещение в СМИ), однако пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.

Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода.
Неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe ("У меня много плохого covfefe") — и хэштегами #trump и #covfefe. Пользователи словаря могут самостоятельно добавлять материалы с примерами.

Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова, передает РИА Новости.

"Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант представила сценаристка Бесс Калб.

На опечатку Трампа отреагировал и известный американский ведущий Джимми Киммел.

"Самое грустное, что я знаю, что никогда не напишу ничего смешнее, чем ковфефе", — сокрушается комик.

В вот актриса Кристина Вон предложила свой вариант перевода этого слова… с русского языка.

"Вот как "ковфефе" переводится с русского — "я подаю в отставку", — написала мисс Вон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:22
Репатриантка без ног получила "серебро" на Чемпионате мира
15:50
"Хизбалла сильнее большинства стран НАТО"
14:33
Филиппины: в ходе операции против ИГ, убито 129 человек
13:58
Германия против проведения саммита НАТО в Турции
13:34
Отрубленная голова Трампа вызвала бурную критику в США
12:58
"Манчестерский террорист" готовил атаку в одиночку
12:27
Начальник генштаба Ливана: Израиль вряд ли объявит нам войну
11:26
Взрыв в Кабуле: сотни раненых, десятки погибших
10:55
Биби: мы сохраним военный контроль над Западным берегом
10:24
Корабли РФ нанесли ракетный удар по ИГ возле Пальмиры
09:26
Баргути пригрозил возобновить голодовку в тюрьмах
08:51
Путин: Асад не применял химическое оружие в Идлибе
08:27
В центре Кабула прогремел мощный взрыв
07:51
ХАМАС о возобновлении финансирования Ираном: Это ложь
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus