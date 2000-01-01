Опечатка Трампа в Twitter вызвала шквал насмешек

Опечатка президента США Дональд Трамп в одном из его новых сообщений в Twitter, вызвала бурную реакцию пользователей интернета.
"Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", — написал Трамп после полуночи по местному времени.
Запись республиканца так и осталась незаконченной.
"Загадочное сообщение" провисело в ленте Трампа более 5 часов.
Более вероятно, что американский лидер имел в виду coverage (освещение в СМИ), однако пользователи соцсетей пытаются найти альтернативные трактовки его посланию.
Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода.
Неологизм уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Объяснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe ("У меня много плохого covfefe") — и хэштегами #trump и #covfefe. Пользователи словаря могут самостоятельно добавлять материалы с примерами.
Пользователи Twitter наперебой предлагают свои варианты употребления нового слова, передает РИА Новости.
"Шон Спайсер завтра: "Доброе утро и ковфефе всем за то, что пришли", — такой вариант представила сценаристка Бесс Калб.
На опечатку Трампа отреагировал и известный американский ведущий Джимми Киммел.
"Самое грустное, что я знаю, что никогда не напишу ничего смешнее, чем ковфефе", — сокрушается комик.
В вот актриса Кристина Вон предложила свой вариант перевода этого слова… с русского языка.
"Вот как "ковфефе" переводится с русского — "я подаю в отставку", — написала мисс Вон.