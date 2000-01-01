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Германия против проведения саммита-2018 в Турции | Фото: Thinkstock31.05 13:58   MIGnews.com

Германия против проведения саммита НАТО в Турции

Некоторые страны-члены НАТО во главе с Германией выступили против проведения саммита альянса в Стамбуле в 2018 году.

Предложение о встрече 28 государств-членов альянса в турецкой столице поступило от президента страны Реджепа Эрдогана в прошлом году. Официальное решение принято не было, но предполагалось, что отклонять приглашение не станут. Однако теперь происходит резкая смена курса, отмечает издание.

"Мы не хотим укреплять позиции Турции на международной арене и создавать впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", — пояснили газете высокопоставленные источники в дипломатических кругах.

Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили за проведение саммита в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Их поддержали 18 стран-членов альянса, а также Канада, передает РИА Новости.
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