31.05 13:58 MIGnews.com

Германия против проведения саммита НАТО в Турции

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Некоторые страны-члены НАТО во главе с Германией выступили против проведения саммита альянса в Стамбуле в 2018 году.Предложение о встрече 28 государств-членов альянса в турецкой столице поступило от президента страны Реджепа Эрдогана в прошлом году. Официальное решение принято не было, но предполагалось, что отклонять приглашение не станут. Однако теперь происходит резкая смена курса, отмечает издание."Мы не хотим укреплять позиции Турции на международной арене и создавать впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", — пояснили газете высокопоставленные источники в дипломатических кругах.Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили за проведение саммита в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Их поддержали 18 стран-членов альянса, а также Канада, передает РИА Новости.