31.05 13:34 MIGnews.com

Отрубленная голова Трампа вызвала бурную критику в США

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 мая 2017 г.

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Спецслужба США проверит снимок американской ведущей Кэти Гриффин, на котором она запечатлена с муляжом "отрубленной головы" американского президента. Об этом сообщает ABC со ссылкой на Twitter Секретной службы США.Отмечается, что видео, а затем и фотографии сама Гриффин разместила на своей странице в Twitter.Скандальный снимок был сделан фотографом Тайлером Шилдсом. Жуткое изображение с окровавленной головой вызвало бурую реакцию и неодобрение пользователей соцсетей.Челси Клинтон, дочь соперницы Трампа на президентских выборах, тоже негативно отозвалась об изображении, назвав его "гнусным и негодным".А сын президента США Дональда Трампа, Трамп-младший написал на своей странице в Twitter гневное сообщение:"Отвратительно, но вполне предсказуемо. Вот они - современные левые. Они считают, что подобное приемлемо".Вскоре после ярой критики в сторону Гриффин, актриса опубликовала видео, в котором она приносит извинения и пытается оправдать свои действия.