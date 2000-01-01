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flickr 31.05 13:34   MIGnews.com

Отрубленная голова Трампа вызвала бурную критику в США

Спецслужба США проверит снимок американской ведущей Кэти Гриффин, на котором она запечатлена с муляжом "отрубленной головы" американского президента. Об этом сообщает ABC со ссылкой на Twitter Секретной службы США.

Отмечается, что видео, а затем и фотографии сама Гриффин разместила на своей странице в Twitter.

Скандальный снимок был сделан фотографом Тайлером Шилдсом. Жуткое изображение с окровавленной головой вызвало бурую реакцию и неодобрение пользователей соцсетей.

Челси Клинтон, дочь соперницы Трампа на президентских выборах, тоже негативно отозвалась об изображении, назвав его "гнусным и негодным".

А сын президента США Дональда Трампа, Трамп-младший написал на своей странице в Twitter гневное сообщение:

"Отвратительно, но вполне предсказуемо. Вот они - современные левые. Они считают, что подобное приемлемо".

Вскоре после ярой критики в сторону Гриффин, актриса опубликовала видео, в котором она приносит извинения и пытается оправдать свои действия.



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