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flickr 31.05 12:27   MIGnews.com

Начальник генштаба Ливана: Израиль вряд ли объявит нам войну

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ливана генерал Жозеф Аун заявил, что "война Израиля с Ливаном маловероятна, если только здесь нет некоторых ошибок в расчетах".

Об этом пишет газета Asharq Al-awsat со ссылкой на источники близкие к начальнику генштаба Ливана. Жозеф Аун отметил, что информация, поступающая извне по этому вопросу, очень успокаивает.

Он также подчеркнул, что его страна ограждена от ударов по внутренней безопасности и защищена от любого внешнего вооруженного конфликта, который Израиль может начать против Ливана.

Ранее ливанский генерал призвал армию дать отпор сионистскому врагу.

Выступая 24 мая в честь дня победы сопротивления над "израильскими оккупантами", Аун заявил:

"Я призываю вас не терять бдительности, чтобы дать отпор любым замыслам сионистского врага. Замыслам, угрожающим нашей родине, нашему народу, нашим природным богатствам", - добавил военачальник".
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