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Генсек ООН - за `независимое` расследование смертей в Газе | Фото: Амос Бен Гершом, GPO31.03 07:49   MIGnews.com

Генсек ООН - за "независимое" расследование смертей в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести "независимое и прозрачное расследование" обстоятельств гибели участников так называемого "Марша возвращения" – многодневной демонстрации на границе между сектором Газа и Израилем, которая началась 30 марта.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями, произошедшими сегодня около границы сектора Газа между участвующими в "Великом марше возвращения" палестинцами и израильскими силами безопасности, что привело к по меньшей мере пятнадцати смертельным случаям и большому числу раненых. Его мысли – с семьями жертв", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Гуттериш призвал обе стороны конфликта воздерживаться от "любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам и, в частности, к любым мерам, которые могут нанести вред гражданскому населению".

В ООН отметили, что случившееся подчеркивает "настоятельную необходимость оживления мирного процесса, направленного на создание условий для возвращения к содержательным переговорам о мирном урегулировании, которое позволит палестинцам и израильтянам жить бок о бок в мире и безопасности".

Кроме того, от имени ООН Антониу Гуттериш выразил готовность поддержать эти усилия.
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