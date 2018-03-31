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Пучдемон не собирается отрекаться от своих идей | Фото:31.03 20:18   MIGnews.com

Пучдемон не собирается отрекаться от своих идей

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается отрекаться и отступать от своих идей, об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в субботу, 31 марта РИА Новости.

"Пусть всем будет ясно: я не сдамся, не откажусь, не уступлю ни незаконным действиям тех, кто проиграл на выборах, ни перед произволом тех, кто готов платить за отказ от правового государства и правосудия ради единства родины", - написал Пучдемон.


Отметим, что это его первая запись в соцсетях после ареста в Германии неделю назад.

В Испании лидеру движения за независимость Каталонии предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремы.

Напомним, Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года, когда после провозглашения независимости каталонским парламентом Мадрид ввел в автономии прямое управление.

Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.
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