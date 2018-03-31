Пучдемон не собирается отрекаться от своих идей

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается отрекаться и отступать от своих идей, об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в субботу, 31 марта РИА Новости.
"Пусть всем будет ясно: я не сдамся, не откажусь, не уступлю ни незаконным действиям тех, кто проиграл на выборах, ни перед произволом тех, кто готов платить за отказ от правового государства и правосудия ради единства родины", - написал Пучдемон.
Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg
Отметим, что это его первая запись в соцсетях после ареста в Германии неделю назад.
В Испании лидеру движения за независимость Каталонии предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремы.
Напомним, Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года, когда после провозглашения независимости каталонским парламентом Мадрид ввел в автономии прямое управление.
Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.
Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.