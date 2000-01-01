Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Экс-премьер Франции: Нужно смелее наказывать за антисемитизм | Фото:31.03 18:47   MIGnews.com

Экс-премьер Франции: Нужно смелее наказывать за антисемитизм

У Франции достаточно законов против антисемитизма, и они достаточно жесткие, но нужно не стесняться открыто говорить об угрозе и смелее их применять.

Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, передает в субботу, 31 марта The Times of Israel.

По данным издания, за несколько дней до хладнокровного убийства 85-летней еврейки из Парижа Мирей Нол, Вальс дал всеобъемлющее интервью, в котором прокомментировал ситуацию в стране, что касается антисемитизма.

Он подчеркнул, что общество не должно стесняться публично заявлять, что большинство антисемитских атак совершают арабские мусульмане, и призвал власти уделить больше внимания жертвам таких преступлений.

"Да, у Франции есть законы против антисемитизма, но необходимо подать правильный пример и использовать их по всей строгости", - сказал Вальс изданию The Times of Israel во время иерусалимской конференции по вопросам антисемитизма.

По его мнению, антисемитизм, как и все прочие виды расизма, - это преступление, а не мнение.

Действительно, добавил он, законы по борьбе с ненавистью и без того "очень жесткие, но ими необходимо пользоваться, и пользоваться с толком".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:57
ЕС: Израиль несоразмерно использует силу в Газе
19:25
В обломках израильского БПЛА найдены четыре ракеты
18:15
Во Франции пьяный мужчина попытался наехать на толпу
17:45
ХАМАС: убиты пятеро боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама"
17:11
МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
16:48
Во Франции самолет упал на автостраду, погибли два человека
16:22
МИД РФ осудил "применение силы" ЦАХАЛом в секторе Газы
15:58
ПА: ЦАХАЛ убивал "мирных демонстрантов" в Газе
15:19
Россия осуждает "неизбирательное применение силы" Израилем
14:48
Скарлетт Йоханссон "спасет" еврейскую девочку от Холокоста
14:14
Путин поздравил евреев с Песахом. Но не всех
13:41
Владельцам iPhone разрешили отключать "старение" телефонов
13:33
Сауды против вывода войск США из Сирии
12:16
"Мусорный туризм" швейцарцев бесит Францию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus