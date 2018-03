31.03 18:47 MIGnews.com

Экс-премьер Франции: Нужно смелее наказывать за антисемитизм

У Франции достаточно законов против антисемитизма, и они достаточно жесткие, но нужно не стесняться открыто говорить об угрозе и смелее их применять.Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, передает в субботу, 31 марта The Times of Israel По данным издания, за несколько дней до хладнокровного убийства 85-летней еврейки из Парижа Мирей Нол, Вальс дал всеобъемлющее интервью, в котором прокомментировал ситуацию в стране, что касается антисемитизма.Он подчеркнул, что общество не должно стесняться публично заявлять, что большинство антисемитских атак совершают арабские мусульмане, и призвал власти уделить больше внимания жертвам таких преступлений."Да, у Франции есть законы против антисемитизма, но необходимо подать правильный пример и использовать их по всей строгости", - сказал Вальс изданию The Times of Israel во время иерусалимской конференции по вопросам антисемитизма.По его мнению, антисемитизм, как и все прочие виды расизма, - это преступление, а не мнение.Действительно, добавил он, законы по борьбе с ненавистью и без того "очень жесткие, но ими необходимо пользоваться, и пользоваться с толком".