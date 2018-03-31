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МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию | Фото:31.03 17:11   MIGnews.com

МИД Японии: КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что КНДР ведет подготовку к очередному ядерному испытанию.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Kyodo, передает Лента.ру.

По словам министра, об этом свидетельствует анализ спутниковых изображений, предоставленных американской стороной.

Дипломат отметил, что в настоящее время вывозится грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание.

Министр подчеркнул, что в связи с этим у Токио нет необходимости торопиться с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я не против, если вообще ничего делать не будем. Торопиться нужды абсолютно нет", – сказал он.

Напомним, Ким Чен Ын осуществил свой первый зарубежный официальный визит с тех пор, как возглавил КНДР в 2011 году. Он прибыл в Китай на встречу с президентом Си Цзиньпином. В ходе встречи он заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США. Президент США Дональд Трамп сообщал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном до мая 2018 года для обсуждения сложившейся в регионе ситуации.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Страна также запускала баллистические ракеты.
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