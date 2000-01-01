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Россия осуждает `неизбирательное применение силы` Израилем | Фото: Israel Defense Forces/Flickr31.03 15:19   MIGnews.com

Россия осуждает "неизбирательное применение силы" Израилем

Российское министерство иностранных дел решительно осудило израильскую армию за применение силы против участников "Марша возвращения" на границе с сектором Газа. Во внешнеполитическом ведомстве РФ напомнили, что цель демонстрации заключается в поддержке права на возвращение так называемых палестинских беженцев.

МИД выразил искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем.

"Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения", — цитирует РИА Новости опубликованное 31 марта коммюнике.

Помимо того, Россия призвала Израиль и палестинцев воздержаться от шагов, которые могут привести "к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации".

"Резкое обострение обстановки на границе Израиля и сектора Газа вновь подтверждает необходимость срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе", — констатировали в МИДе.
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