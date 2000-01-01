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Глава МОК сердечно благодарен Ким Чен Ыну | Фото: YouTube31.03 23:32   MIGnews.com

Глава МОК сердечно благодарен Ким Чен Ыну

В Пхеньяне состоялась встреча лидер КНДР Ким Чен Ына с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, которые обсудили участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде и дальнейшее сотрудничество Олимпийского комитета КНДР и МОК.

Как сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи, беседа проходила в теплой и дружеской атмосфере, а Бах "заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение XXIII зимних Олимпийских игр".

Кроме того, заявил о стремлении к МОК с КНДР с целью участия северокорейских спортсменов в двух следующих Олимпиадах – летней в Токио и зимней в Пекине.

Ким Чен Ын в свою очередь также поблагодарил Олимпийский комитет за особое внимание к участникам из КНДР и сотрудничество "невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку".

Лидеры также совместное фото и посетили футбольный матч.
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