31.03 14:14 MIGnews.com

Путин поздравил евреев с Песахом. Но не всех

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Российский президент поздравил иудеев с одним из самых важных праздников - Песахом. При этом почему-то Владимир Путин выделил только российских евреев."Сердечно поздравляю вас с праздником Песах", - гласит заявление на официальном сайте главы РФ.Напомнив о том, что этот день "напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства", Путин отметил, что Песах обращает верующих к "непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости".Президент России добавил, что российские евреи глубоко уважают обычаи и устои предков, а молодежь воспитывают "в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания", отметив эти качества разделяют и ими гордятся и остальные народы Федерации."И конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности", - заявил он, пожелав еврейской общине РФ успехов и благополучия.Напомним, что Песах начался 30 марта, и в Израиле оканчивается вечером 6 апреля, а в диаспоре - на сутки позже.