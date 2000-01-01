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Путин поздравил евреев с Песахом. Но не всех | Фото: U.S. Department of State/Flickr31.03 14:14   MIGnews.com

Путин поздравил евреев с Песахом. Но не всех

Российский президент поздравил иудеев с одним из самых важных праздников - Песахом. При этом почему-то Владимир Путин выделил только российских евреев.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Песах", - гласит заявление на официальном сайте главы РФ.

Напомнив о том, что этот день "напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства", Путин отметил, что Песах обращает верующих к "непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости".

Президент России добавил, что российские евреи глубоко уважают обычаи и устои предков, а молодежь воспитывают "в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания", отметив эти качества разделяют и ими гордятся и остальные народы Федерации.

"И конечно, отмечу многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности", - заявил он, пожелав еврейской общине РФ успехов и благополучия.

Напомним, что Песах начался 30 марта, и в Израиле оканчивается вечером 6 апреля, а в диаспоре - на сутки позже.
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