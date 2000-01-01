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Совбез ООН экстренно обсудил ситуацию между Израилем и Газой | Фото: bwats2/Flickr31.03 10:47   MIGnews.com

Совбез ООН экстренно обсудил ситуацию между Израилем и Газой

В 18:30 по нью-йоркскому времени состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу эскалации насилия на границе Израиля и сектора Газа, что вылилось в смерть 16 участников "Марша возвращения". Сессия была созвана Кувейтом.

"Израиль должен придерживаться своих обязательств в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом. Смертоносные силы должны применяться лишь в качестве самой крайней меры, а любые случаи гибели должны быть расследованы властями", - заявил посол Кувейта и помощник генсека ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун, предупредив о возможности ухудшения ситуации в Газе "в ближайшие дни".

США и Британия, в свою очередь, выразили свое сожаление в связи с выбором времени для заседания – первую ночь Песаха, когда израильские дипломаты не смогли присутствовать.

выразили "глубокое огорчение" гибелью палестинских демонстрантов.

"Крайне важно, чтобы Совет соблюдал сбалансированность подхода. Мы должны были найти возможность, чтобы в сегодняшнем заседании приняли участие все стороны. Мы глубоко огорчены сегодняшними смертями и призываем вовлеченные стороны предпринять шаги с тем, чтобы снизить напряженность и риск новых столкновений", - заявил на заседании американский дипломат Уолтер Миллер.

Он также предостерег использовать протесты для "прикрытия подстрекательства к насилию, подвергают опасности невинные жизни".

Аналогичное заявление сделал и представитель Франции, предупредив о вероятности начала нового конфликта в секторе Газа.

Россия, представленная зампостпреда в ООН Владимиром Сафронковым, выразила готовность предоставить площадку для палестино-израильских переговоров лидеров Израиля и Палестины.

"Необходим созыв прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим", — цитирует его "Интерфакс".

Дипломат подчеркнул, что мирное урегулирование должно базироваться на общепринятой международно-правовой основе, включая резолюции Совбеза ООН и Арабскую мирную инициативу.

Несмотря на общность заявлений, Совбез не смог принять совместное заявление по поводу нового витка в палестино-израильском конфликте.

Как уже сообщалось, генсек ООН Антониу Гуттереш призвал провести "независимое и прозрачное расследование" обстоятельств гибели участников так называемого "Марша возвращения".
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