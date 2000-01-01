31.03 08:23 MIGnews.com

"У Египта нет других союзников, кроме Израиля"

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Суданский журналист назвал президента Египта Абделя Фаттаха Аль-Сиси "израильским булочником" и назвал его правительство "незаконным правительством переворота", как сообщает Arab21.com.Выступая на радиостанции суданской армии Armed Forces Voice, Мохамед Юсеф начал словесное нападение на Аль-Сиси и его режим, назвав его "правительством военного переворота"."Все международные информационные агентства упрекали грязные и печально известные египетские СМИ", - заявил он в своей утренней программе."Все они задаются вопросом, почему египетское правительство разрешило своим СМИ оскорблять такие великие страны, как Судан, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ", - отметил он.В ответ на свой собственный вопрос Юсеф ответил: "Египетское правительство осуществило военный переворот против законного правительства, возглавляемого президентом Мохамедом Морси, который до сих пор является законным президентом Египетской Арабской Республики. Абдель Фаттах Аль-Сиси возглавляет правительство переворота".Египетские СМИ не имеют союзников в мире, кроме Израиля, добавил он: "Возможно, правительство израильского пекаря [Аль-Сиси] разрешило египетским СМИ оскорблять другие государства".Журналист заявил, что Судан возглавляет эру развития после снятия "репрессивных" санкций, которые были наложены в течение 20 лет. Он предположил, что египтяне могут быть недовольны этим."Мы не виним египтян, которые любят нас, но мы виним правительство", - отметил онВедущий продолжил восхвалять Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ: "У вас есть цивилизация и история, и египетские СМИ не влияют на вас. Вы занимаете высокие позиции в экономике, военном деле, политике и спорте; а где Египет?". Любой, кто оскорбляет эти страны, подчеркнул журналист, также оскорбляет Судан.