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Из-за Трампа: Израиль ограничит строительство в поселениях 31.03 08:00   MIGnews.com

Из-за Трампа: Израиль ограничит строительство в поселениях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проинформировал членов кабинета министров о том, что Израиль будет вынужден резко ограничить строительство в поселениях за пределами поселенческих блоков.

Нетаниягу сообщил об этом министра ночью в пятницу, 31 марта, на заседании кабинета по безопасности . Причиной является политика администрации Трампа, которая требует, чтобы Израиль “проявлял сдержанность” в строительстве за пределами поселенческих блоков. Тем не менее, ранее кабинет одобрил планы строительства 2000 единиц жилья на территориях, и строительство нового поселения для эвакуированных из Амоны.

В отличие от прошлого, Белый Дом не выступает с открытой критикой строительства на территориях. Чиновник американской администрации заявил второму каналу израильского ТВ: “Белый Дом принимает с пониманием” такую политику, но ожидает “политик сдержанности” в будущем”.

Высокопоставленный сановник администрации сказал: “Президент Трамп предал достоянию гласности свою озабоченность относительно поселений. С нашей точки зрения, поселения не являются препятствием на пути к миру, но, с другой стороны, они и не способствуют прогрессу мирного процесса”.

Израильские источники сообщили о том, что уже принятые решения о строительстве нового жилья и нового поселения не станут проблемой в отношениях с Трампом, поскольку оба решения были приняты до того, как Трампа привели к присяге. Американские источники сообщили, что они в курсе обещаний Нетаниягу о строительстве нового поселения для эвакуированных из Амоны.

На протяжении последних двух недель израильские представители несколько раз встречались с посланником президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом, с тем, чторбды достигнуть соглашения в отношении израильской политики в поселениях. По итогам переговоров они представили следующую формулу: строительство разрешается только в Восточном Иерусалиме и в поселенческих блоках. Строительство в изолированных поселениях и создание новых форпостов замораживается. Американцы также требуют введения квот на строительство домов каждый год.
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