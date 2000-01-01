31.03 07:31 MIGnews.com

Одобрено строительство поселения для эвакуированных из Амоны

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Военно-политический кабинет принял единогласное решение о создании нового поселения для эвакуированных жителей Амоны в районе Эмек-Шило.В четверг вечером, 30 марта, проводился телефонный опрос других министров о поддержке решения Кабинета.Премьер-министр сообщил членам кабинета, что будут проданы 2000 единиц жилья из 5700, о чем Израиль сообщил два месяца назад. До настоящего времени разрешение на продажу этих 2000 единиц жилья не было получено по техническим причинам.Также военно-политический кабинет был проинформирован о том, что еще 900 дунамов земли были объявлены государственными в районе Адей Ад, Гиват ха-Роэ и Эли, в соответствии с потребностями, возникшими в результате юридических проблем.