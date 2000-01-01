31.03 20:32 MIGnews.com

Тереза Мэй получила запрос о референдуме с Шотландии

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В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердили получение письма от первого министра Шотландии Николы Стерджен с официальной просьбой разрешить подготовку к новому референдуму о независимости."Я прошу начать предварительные обсуждения между нашими правительствами, чтобы в соответствии с разделом 30 Закона о Шотландии 1998 года признать законным референдум, проведение которого одобрил шотландский парламент", - говорится в письме.28 марта парламент Шотландии принял предложение Николы Стерджен о повторном референдуме о независимости. Депутаты согласились провести новое голосование в период между осенью 2018-го и весной 2019 года, пишет BBC.