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flickr 31.03 20:32   MIGnews.com

Тереза Мэй получила запрос о референдуме с Шотландии

В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердили получение письма от первого министра Шотландии Николы Стерджен с официальной просьбой разрешить подготовку к новому референдуму о независимости.

"Я прошу начать предварительные обсуждения между нашими правительствами, чтобы в соответствии с разделом 30 Закона о Шотландии 1998 года признать законным референдум, проведение которого одобрил шотландский парламент", - говорится в письме.

28 марта парламент Шотландии принял предложение Николы Стерджен о повторном референдуме о независимости. Депутаты согласились провести новое голосование в период между осенью 2018-го и весной 2019 года, пишет BBC.
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