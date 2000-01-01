31.03 18:56 MIGnews.com

Юнкер пригрозил Трампу подорвать целостность США

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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поддержит независимость американских штатов, если они заявят о желании выйти из состава Соединенных Штатов Америки.Во время выступления на конгрессе Европейской народной партии, Юнкер подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп открыто радовался выходу Великобритании из состава Евросоюза. А также президент США призвал сделать тоже самое, сообщает телеканал CNBC.Глава Еврокомиссии, комментируя это, заявил:"Если он продолжит в том же духе, я поддержу независимость Огайо и Техаса".