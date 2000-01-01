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В столице Венесуэлы проходит акция протеста оппозиции | Фото: Thinkstock31.03 17:57   MIGnews.com

В столице Венесуэлы проходит акция протеста оппозиции

Венесуэльские оппозиционеры устроили в столице акцию протеста из-за решения Верховного суда о лишении парламента, находившегося под контролем оппозиции, законодательных полномочий.

Как сообщает агентство Reuters, на данные момент они перекрыли крупную автомагистраль в Каракасе. Оппозиционеры считают нынешнее правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро "диктатурой" и намерены проводить бессрочную акцию протеста.

Ранее стало известно, что Верховный суд республики заявил, что будет исполнять законодательные полномочия до тех пор, пока не прекратится "ситуация неуважения" к судебной власти. Речи идет о том, что парламент отказался выполнять требования Верховного суда о признании недействительным избрание в конце 2015 года депутатов от штата Амасонас.
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