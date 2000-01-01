31.03 20:54 MIGnews.com

Песков посоветовал американцам "читать по губам Путина"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил всем, кто полагает, будто Россия вмешивалась во внутренние вопросы США, читать по губам Владимира Путина.Как передает Интерфакс, об этом он заявил в эфире программы Good Morning America.Песков подчеркнул, что данная антироссийская кампания состоит из клеветнических и фейковых новостей, которые не имеют доказательств. А потому, по словам пресс-секретаря главы РФ, он советует тем, кто настаивает на своей точке зрения "чтобы они продолжили читать по губам господина Путина".Тем самым он сослался на ответ Путина, который 30 марта, отвечая на вопрос, не пыталась ли Россия влиять на результаты выборов в США, сказал: "Когда-то Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам — No!".При этом, как сообщает РИА Новости, стало известно о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал своему бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну добиваться иммунитета от уголовного преследования в рамках расследования о якобы связях кампании Трампа с Россией.Глава Белого дома отметил, что так называемое расследование является не чем иным, как охотой на ведьм, проводимой средствами массовой информации и демократами в историческом масштабе.В свою очередь, комментируя намерение Майкла Флинна ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов, которые участвуют в расследовании утверждений о связях хозяина Белого дома с Россией, Песков сообщил, что это не вызвало никакой реакции Кремля, сообщает ТАСС.