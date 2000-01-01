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Польша купит у США 8 систем противоракетной обороны Patriot | Фото: Thinkstock31.03 14:49   MIGnews.com

Польша купит у США 8 систем противоракетной обороны Patriot

Польша рассчитывает, что она подпишет соглашение с американской фирмой Raytheon о закупке 8 систем противоракетной обороны Patriot к концу этого года, как заявил в пятницу, 31 марта, министр обороны Польши Антони Масиревич.

"Мы надеемся, что мы подпишем контракт более или менее в конце года", - сказал Мацеревич журналистам.

Мацеревич также сказал, что первая из 8 систем, которые, по его словам, будут оснащены радарами встроенной армейской боевой командной системы (ABCS), скорее всего, прибудут в Польшу через два года после подписания контракта.
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