31.03 14:49 MIGnews.com

Польша купит у США 8 систем противоракетной обороны Patriot

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Польша рассчитывает, что она подпишет соглашение с американской фирмой Raytheon о закупке 8 систем противоракетной обороны Patriot к концу этого года, как заявил в пятницу, 31 марта, министр обороны Польши Антони Масиревич."Мы надеемся, что мы подпишем контракт более или менее в конце года", - сказал Мацеревич журналистам.Мацеревич также сказал, что первая из 8 систем, которые, по его словам, будут оснащены радарами встроенной армейской боевой командной системы (ABCS), скорее всего, прибудут в Польшу через два года после подписания контракта.