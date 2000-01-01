31.03 14:21 MIGnews.com

Британия: ЕС демонстрирует конструктивный подход к Brexit

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Проект руководящих принципов переговоров от Европейского союза демонстрирует конструктивный подход к переговорам по выходу Великобритании из блока, как заявил представитель британского правительства в пятницу, 31 марта."Ясно, что обе стороны хотят подойти к этим переговорам конструктивно, и, как заявила на этой неделе премьер-министр, желают обеспечить глубокое и особое партнерство между Великобританией и Европейским союзом", - сказал представитель офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.Проект руководящих принципов переговоров ЕС, опубликованных в пятницу, показал, что ЕС готов поговорить с Великобританией о будущей сделке о свободной торговле, прежде чем обе стороны согласуют окончательные условия относительно Brexit. Президент Совета ЕС Дональд Туск заявил, что переговоры будут трудными, а иногда и конфронтационными.