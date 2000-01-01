31.03 13:20 MIGnews.com

ЕС отказался от попыток помешать "Северному потоку-2"

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Евросоюз намерен прекратить попытки заблокировать проект строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает The Wall Street Journal.В частности, Еврокомиссия пришла к выводу, что не имеет юридических оснований для того, чтобы препятствовать реализации проекта и теперь будет просить у стран ЕС согласия на ведение переговоров с Москвой.Ранее ряд стран, например, Польша, выступали против строительства газопровода, ссылаясь на вопросы безопасности. По данным издания, теперь Брюссель хочет обсудить с Москвой, каким образом можно снять эти вопросы.