31.01 09:13 MIGnews.com

628 израильтян сидят в тюрьмах за границей, 66 - в России

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После завершения мега пиар-акции по освобождению Наамы Иссахар из российской тюрьмы 12-й канал израильского ТВ выпустил репортаж об израильтянах, отбывающих тюремное заключение за границей.На конец 2019 года в различных государств мира отбывают наказание или арестованы 628 израильтян. 66 израильтян сидят в России, главным образом, в Москве, 168 - в Соединенных Штатах, 41- в Украине.В Берлине сидит 21 израильтянин, в Мадриде - 17, в Лондоне и Париже - по шесть. Всего в государствах Европейского Союза в тюрьмах сидит 54 гражданина Израиля. В Японии сидят 11 израильтян, в Индии - 7.60 израильтян сидят в тюрьмах стран Латинской Америки. 17 израильтян отбывают наказание в Турции и двое - в Иордании.Израильтяне осуждены за различные преступления. 153 человека отбывают наказания за преступления, связанные с контрабандой наркотиков. 35 сидят за убийства, 20- за сексуальные преступления и педофилию. Также есть израильтяне, арестованные за контрабанду донорских органов, компьютерные преступления, грабежи, разбои и похищения людей, а также за нелегальное пребывание на территории иностранного государства.