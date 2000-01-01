31.01 09:09 MIGnews.com

Брат Хадара Голдина обсудил освобождение Наамы Иссахар

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Цур Голдин, брат солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина, чье тело удерживалось ХАМАСом в Газе более пяти лет, в четверг, 30 января, приветствовал освобождение Наамы Иссахара из российской тюрьмы. Но он также подверг критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу за бездействие по возвращению останков своего брат.В интервью каналу 12 News Голдин рассказал о роли, которую семьи пропавших солдат сыграли в борьбе за возвращение Наамы. "С момента инцидента к нам пришли люди из группы, работающей над освобождением Наамы Иссахара, и мы сделали все, что могли", - сказал он."Будь то через правозащитные организации или региональную дипломатию, с которыми мы сотрудничали в последние годы, для нас миссия - это восстановление человеческого достоинства. Граждане Израиля не должны чувствовать, что они находятся далеко от своей страны, неважно, при каких обстоятельствах."Позже Голдин заявил, что отношение властей к деле Наамы и к возвращению останков его брата кардинально разное. "Правительство делает не все, что нужно, чтобы вернуть его", - сказал он. "Невозможно игнорировать неутешительный разрыв между отношением премьер-министра к [делу Наамы] и его отношением к операции "Защитный край".""Нетаниягу послал моего брата живым на поле битвы, и он не возвращался в течение пяти с половиной лет. Премьер-министр явно игнорирует его. Он никогда публично не поднимал этот вопрос ни в коем случае, ни с Путиным, ни с Трампом, несмотря на наши призывы к нему."Голдин добавил: "ХАМАС держит похищенных людей в течение пяти с половиной лет, и у него нет мотивации сделать значительный шаг. Все инструменты давления на столе, это совсем не сложно, но, очевидно, премьер-министру не хватает мотивации. Премьер-министр не обеспокоен солдатами, захваченными врагом. Он скрывает их как можно больше, и отношение очень презренное и унижающее."