01.02 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
628 израильтян сидят в тюрьмах за границей, 66 - в России
12-й канал выпустил репортаж об израильтянах, отбывающих тюремное заключение за границей – на конец 2019 года насчитывалось 628 арестованных граждан, из которых 66 – в России, 168 – в США и 41– в Украине.
Очередной обстрел из Газы: ракета перехвачена
В течение дня Израиль несколько раз был обстрелян. Днем из Газы выпустили три минометных снаряда, вечером система "Железный купол" перехватила одну ракету.
ПА отменила соглашения Осло с Израилем
Министр гражданских дел ПА Хусейн аль-Шейх заявил, что Палестинская автономия отменила подписанные с Израилем соглашения Осло 1995 года из-за мирного плана США.
Число смертей от коронавируса продолжает расти
Из-за смертоносного коронавируса по состоянию на 31 января скончались 213 человек, было заражено – 9800.
Москва: задержаны и депортированы 10 израильтян
Десять израильтян, прилетевших в Москву на самолете компании "Аэрофлот", были сначала задержаны в аэропорту, после чего отправлены обратно вечерним рейсом.
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