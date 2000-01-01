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Меркель предложила Британии `остаться друзьями` 31.01 20:54   MIGnews.com

Меркель предложила Британии "остаться друзьями"

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выход Великобритании из Евросоюза "тяжелым этапом" для Германии и всего Евросоюза.

"Но Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, так как нас объединяют общие ценности", - заявила канцлер в опубликованном в пятницу видеоподкасте.

По словам Меркель, в 2020 году между Великобританией и Германией грядет активные переговоры о новых договоренностях.

"Чем больше Великобритания будет отклоняться от условий внутреннего рынка, тем сильней изменения будут определять наши будущие отношения", - указала политик.


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