31.01 20:54 MIGnews.com

Меркель предложила Британии "остаться друзьями"

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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выход Великобритании из Евросоюза "тяжелым этапом" для Германии и всего Евросоюза."Но Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, так как нас объединяют общие ценности", - заявила канцлер в опубликованном в пятницу видеоподкасте.По словам Меркель, в 2020 году между Великобританией и Германией грядет активные переговоры о новых договоренностях."Чем больше Великобритания будет отклоняться от условий внутреннего рынка, тем сильней изменения будут определять наши будущие отношения", - указала политик.