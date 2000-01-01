01.02 05:21 MIGnews.com

Иранская фабрика занялась производством флагов США

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Иранская фабрика занялась производством флагов США, Великобритании и Израиля для их последующего сожжения на демонстрациях в целях протестаВладелец фабрики заявил, что сожжение флагов — это акт протеста против политики этих государств, а не граждан."Отношения между Ираном и США обострились после убийства генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате атаки беспилотника США", – сказал владелец фабрики по производству флагов в Иране Гасем Ганджани.По его словам, люди сжигают флаги других государств только для того, чтобы выразить свой протест.