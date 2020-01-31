Песков: история Иссахар завершилась хорошо

История с помилованием приговоренной к 7,5 годам лишения свободы Наамы Иссахар завершилась хорошо.
Такое заявление 31 января сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Наама не пересекала границу РФ.
"Нет, не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было", – ответил Песков на вопрос, являются ли слова главы Кремля косвенной оценкой действий соответствующих органов.
По его словам, Путин констатировал данный факт, потому никакой оценки на самом деле со стороны президента не было.
"В данном случае это история, которая завершилась хорошо. Поэтому считаем эту тему закрытой", – констатировал Песков.