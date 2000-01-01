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Заседание Кнессета отменено: из-за суверенитета? | Фото:31.01 14:23   MIGnews.com

Заседание Кнессета отменено: из-за суверенитета?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил в пятницу, 31 января, что воскресная сессия Кнессета отменена.

Согласно сообщениям, еженедельная сессия была отменена из-за усилий Нетаниягу по достижению соглашения с Белым домом относительно применения суверенитета к Иудее, Самарии и долине реки Иордан до мартовских выборов в Израиле.

Нетаниягу, как сообщается, ждет "зеленого света", чтобы применить суверенитет к части региона, возможно, только к долине реки Иордан и Мертвому морю, прежде чем пообещать применить суверенитет ко всей Иудее и Самарии после выборов.


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