31.01 12:41 MIGnews.com

Минобороны Израиля провело испытание ракетной системы

מערכת הביטחון ביצעה ניסוי ב"מערכת הנעה רקטית" מבסיס במרכז הארץ. הניסוי נקבע מראש ובוצע כמתוכנן@roysharon11 pic.twitter.com/CDAWiTYndE — כאן חדשות (@kann_news) January 31, 2020

#Israel’s Defense Ministry has announced that it conducted a missile propulsion system test from base in central Israel this morning pic.twitter.com/8bWZEY2CwW — Anna Ahronheim (@AAhronheim) December 6, 2019

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В пятницу, 31 января, министерство обороны провело экспериментальные испытания ракетно-двигательной установки с военной базы, расположенной в центре страны.Запуск был запланирован заранее и осуществлен в соответствии с планом. Согласно сообщениям, международный аэропорт имени Бен-Гуриона отклонил воздушное движение во время испытания, чтобы обеспечить безопасное срабатывание системы.Точное название системы пока неизвестно, но в СМИ предположили, что это может быть система "Иерихон", межконтинентальная баллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд.Система была также протестирована в декабре.Средства противовоздушной обороны Израиля в настоящее время включают в себя: Железный купол, предназначенный для сбивания ракет малой дальности; и система Arrow, которая перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы Земли. А также David Sling, которая предназначена для перехвата тактических баллистических ракет, ракет средней и большой дальности, а также крылатых ракет, выпущенных на дальности от 40 до 300 км.