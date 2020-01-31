Минобороны Израиля провело испытание ракетной системы
В пятницу, 31 января, министерство обороны провело экспериментальные испытания ракетно-двигательной установки с военной базы, расположенной в центре страны.
Запуск был запланирован заранее и осуществлен в соответствии с планом. Согласно сообщениям, международный аэропорт имени Бен-Гуриона отклонил воздушное движение во время испытания, чтобы обеспечить безопасное срабатывание системы.
Точное название системы пока неизвестно, но в СМИ предположили, что это может быть система "Иерихон", межконтинентальная баллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд.
Система была также протестирована в декабре.
Средства противовоздушной обороны Израиля в настоящее время включают в себя: Железный купол, предназначенный для сбивания ракет малой дальности; и система Arrow, которая перехватывает баллистические ракеты за пределами атмосферы Земли. А также David Sling, которая предназначена для перехвата тактических баллистических ракет, ракет средней и большой дальности, а также крылатых ракет, выпущенных на дальности от 40 до 300 км.