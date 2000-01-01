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Турция построит военную базу в окрестностях Триполи 31.01 13:30   MIGnews.com

Турция построит военную базу в окрестностях Триполи

Турция намерена построить собственную военную базу на территории Ливии. Анкара уже начала переговоры с правительством национального согласия, контролирующим ливийскую столицу.

Новая турецкая военная база может быть расположена вблизи Триполи, на ней планируется разместить подразделения турецкого спецназа и Военно-морских сил Турции. Кроме того, база будет оборудована взлетно-посадочной полосой и пунктом связи, пишет TopWar.

В ходе начавшихся переговоров ПНС заявило о желании закупить в Турции военные самолеты и беспилотники.


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