В Москве журналиста обвиняют в терроризме из-за публикации

В Москве правоохранительные органы пришли с обысков в квартиру журналиста Павла Никулина, из-за его публикации в The New Times. Об этом он сообщил в Twitter.По его словам, силовики отбирают у него телефон и инкриминируют ему статью 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), из-за его статьи в американском журнале под названием "Из Калуги с джихадом" (интервью с юношей из Калужской области, который принял ислам и уехал воевать в Сирию )В июне 2017 года журнал был оштрафован на 100 рублей за материал российского журналиста, который, по мнению российского правительства, содержит публичные призывы к терроризму, и оправдывающий контекст террористическую деятельность.Павел Никулин является главным редактором самиздата moloko plus, а также корреспондентом сайта "Такие дела". Ранее сотрудничал с редакцией журналов The New Times, "Сноб", интернет издания "Медиазона", "Московских новостей, "Русской планеты", а также интернет-газеты "Бумага" и портала "Спектр