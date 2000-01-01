01.02 07:25 MIGnews.com

Эритрея: Израиль должен $50 000 каждому нелегалу

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Президент Эритреи Исайяс Афеверки требует от Израиля выплатить каждому депортированному нелегалу 50 тысяч долларов.Таким образом, он выразил возмущение программой депортации нелегалов из Израиля в Руанду."Им положено больше, чем 3500 долларов. Они больше заплатили проводникам, чтобы добраться до Израиля. Им положено не меньше, чем 50.000 долларов каждому", - подсчитал глава восточноафриканского государства.Напомним, что правительство Израиля ранее объявило, что депортация африканских нелегалов из страны начнется 1 апреля.У подлежащих депортации есть два варианта: либо вернутся на родину, либо в третью страну: Руанда, Уганда.Тем мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть Израиль положено подъемные в размере $3500.Тех, кто откажется покинуть страну, депортируют принудительно или же отправят в депортационный лагерь в Негеве.