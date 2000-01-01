31.01 20:26 MIGnews.com

Трещина в коалиции: министр подержит законопроект оппозиции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду, 31 января, в кнессете обсуждался законопроект депутата Ксении Светловой (Сионистский лагерь). Суть законопроекта в том, что инструкции к лекарствам, которые можно приобрести без рецепта от врача, в обязательном порядке должны будут переводиться и на русский язык.Трещина в коалиции: вопреки решению коалиции бойкотировать все законопроекты, поданные депутатами от парламентской оппозиции, министр здравоохранения Яаков Лицман пообещал с трибуны кнессета поддержать данный законопроект.Депутат Ксения Светлова: "Существующие правила обязывают производителей лекарственных препаратов давать подробные инструкции, которые позволят обеспечить безопасность принимающих лекарства и информируют людей о возможных рисках. Но до сих пор эти инструкции не переводились на русский язык.Подготовленный мной законопроект предусматривает обязательный перевод инструкций в том числе и на русский язык, что будет крайне полезно для десятков тысяч израильтян, не владеющих ивритом. Я рада, что министр здравоохранения понял важность законопроекта и обещал поддержать его и продвигать в комиссиях кнессета. В Израиле много говорят о любви к алие, но делается, увы, гораздо меньше, чем необходимо. Как быть, если пожилой человек почувствовал себя нехорошо, а врача рядом не оказалось для того, чтобы посоветовать подходящее лекарство? В такой ситуации принципиально важно, чтобы к лекарствам, которые можно приобрести в свободном доступе, прилагалась бы подробная и понятная инструкция на русском языке.Еще раз подчеркну, - очень рада тому, что несмотря на решение коалиции проваливать все без исключения законопроекты оппозиции, министр здравоохранения посчитал важность данного закона выше политических игр, подумал о здоровье граждан и обещал поддержать мое требование. Убеждена, что совместными усилиями мы проведем этот законопроект, который поможет десяткам тысяч людей, плохо знающих иврит, и даже спасет жизни. А пока - будем внимательно следить за обсуждениями законопроекта в комиссиях кнессета и надеяться на то, что министр выполнит свое обещание, и тогда этот важный закон будет принят. Если же окажется, что слова Лицмана лишь трюк, для того, чтобы снять сегодня законопроект с голосования, - то мы позаботимся снова представить этот законопроект кнессету и сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить большинство голосов, необходимых для принятия закона".