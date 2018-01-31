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Хазан обозвал Эдельштейна Сталиным 31.01 19:37   MIGnews.com

Хазан обозвал Эдельштейна Сталиным

Депутат Кнессета Орен Хазан произнес свою последнюю речь перед Кнессетом в ближайшие полгода. Ранее Хазан был отстранен от участия в заседаниях Кнессета по решению комитета Кнессета по этике сроком на шесть месяцев.





Хазан , кивая на Эдельштейна сказал: “Сегодня я обратился к Сталину и потребовал, чтобы он извинился перед главой правительства зща те постыдные записи, в которых он сам признается, что шантажирует его”.

Ранее Хазана вывели из зала заседаний Кнессета по приказу Эдельштейна - после того, как Хазан во время его выступления потребовал “извинений”.


Выпад Хазан породил волну возмущения среди депутатов. Из зала раздались закричал депутат Халик Бар: "Грубиян, как не стыдно, что это такое? Все твое резюме - сводник и картежник!"
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