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flickr 31.01 18:37   MIGnews.com

В МИД Германии рассказал, когда переместят посольство

В МИДе Германии пояснили при каких условиях будет перемещено посольство страны в Иерусалим. Глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил, что посольство Германии будет перемещено в святой город тогда, когда будет два государства.

Об этом дипломат заявил во время выступления на форуме Института исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве.

"Германия будет готова перевести посольство в Иерусалим, только при наличии ясного соглашения о создании двух государств для двух народов. Мы продолжим признавать Израиль в границах 1967 года. Вместе с тем, мы категорически осуждаем тех, кто отрицает право Израиля на существование", - подчеркнул Зигмар Габриэль.

Кроме того, глава немецкого МИДа прокомментировал ситуацию с антисемитизмом в Германии. Он отметил, что властям "не удалось покончить с этим явлением", однако борьба с ним будет продолжаться".
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