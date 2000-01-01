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Польша будет продвигать скандальный `закон о Холокосте` | Фото: Thinkstock31.01 17:48   MIGnews.com

Польша будет продвигать скандальный "закон о Холокосте"

Сенат Польши займется рассмотрением без поправок скандального законопроекта о Холокосте. Согласно представленному закону всех, кто утверждает, что Польша помогала нацистам в годы Второй мировой войны, ожидает штраф или 3-летнее тюремное заключение.

Решение было принято несмотря на несогласие Израиля с планами польского правительства ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

Дата рассмотрения законопроекта еще не назначена. Ожидается, что сенат начнет над ним работу в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Израиль и Польша достигли договоренности о немедленном начале диалога между специалистами обеих стран в попытке прийти к взаимопониманию в отношении принятого "закона о Холокосте".

Премьер-министр Израиля и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили вопрос в ходе телефонной беседы.
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