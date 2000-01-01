31.01 10:17 MIGnews.com

Британский парламент начинает дебаты по Brexit

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Во вторник в британском парламенте члены палаты общин начинают дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры Brexit, сообщает Интерфакс.Как планируется, процесс рассмотрения и финального голосования по вопросу Brexit должен завершиться 8 февраля. После чего рассмотрение планов по Brexit начнутся в палате лордов.Ранее сообщалось, что Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй в возможности начать процесс вывода страны из ЕС без согласия парламента.Между тем восемь из одиннадцати верховных судей проголосовали за то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента.Как пояснили в суде, по закону правительству страны обычно не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения, но в данном случае одобрение депутатов все же необходимо, так как Brexit повлияет на права британцев.В результате Brexit Великобритания и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС. Как сообщалось, в 2016 году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Однако данное решение было оспорено властями в Верховном суде.