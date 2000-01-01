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flickr 31.01 09:55   MIGnews.com

Обама поддержал протесты против Трампа

Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты американцев, выступающих против миграционной политики президента Дональда Трампа. Речь идет о недавно подписанном указе, в котором гражданам семи арабских стран временно запрещен въезд на территорию Штатов.

"Граждане, которые реализуют свои конституционные права собираться, организовываться и доносить свою позицию до выборных должностных лиц - это именно то, что мы ожидаем видеть, когда на кону национальные ценности", - говорится в заявлении офиса Обамы.

Также бывший лидер страны прокомментировал заявление Трампа о том, что его указ о запрете можно сравнить с политикой Обамы. Ранее, 29 января, 45-й президент сравнил свою политику с политикой Обамы, когда он в 2011 году, запретил выдачу виз иракцам на полгода, пишет Би Би Си.

Обама категорически не согласен с дискриминацией людей по религиозным убеждениям, заявил пресс-секретарь экс-президента Кевин Льюис.
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