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Freedom House назвала РФ несвободной страной | Фото: Thinkstock31.01 15:11   MIGnews.com

Freedom House назвала РФ несвободной страной

Правозащитники из международной организации Freedom House в докладе “Свобода в мире в 2017 году” охарактеризовали Россию как государство, которое чаще всего в мире покушается на политические и гражданские свободы.

“Россия с ошеломляющей гордыней и враждебностью вмешивалась в политические процессы в Соединенных Штатах и других демократических государствах, увеличила военную поддержку диктаторскому режиму Башара Асада в Сирии и упрочила незаконную оккупацию (части) территории Украины”, — цитирует отчет Радио Свобода.

В самой России власти сузили пространство для деятельности политической оппозиции и выражения обществом несогласия, отмечают авторы документа.

“Репрессивная среда в России существовала и ранее, однако так или иначе создается впечатление, что ситуация ухудшается с каждым годом. В этом году мы были больше всего обеспокоены контролем над парламентскими и региональными выборами и по сути полным исчезновением либеральной оппозиции в центральной законодательной власти. Нашу обеспокоенность также вызывает признание иностранными агентами или нежелательными организациями ряда имеющих независимое мнение неправительственных организаций, чтобы по сути заставить их замолчать”, — заявила спикер организации Сара Репуччи.

Freedom Houseв очередной раз признал РФ несвободной страной. В этой группе 49 государств (охватывают 36% мирового населения), в том числе Афганистан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан (последние две страны наряду с Сирией, Сомали и КНДР признаны “самыми несвободными”. — Ред.).
По данным правозащитников, 67 стран мира ограничили по итогам года политические и гражданские свободы. Стран, в которых положение улучшилось, почти в два раза меньше — 36.

На уменьшение свободы в мире влияли и демократические страны. В докладе сказано, что крупнейшие демократические государства “охвачены беспокойством и нерешительностью после таких событий, как отказ Великобритании от членства в Евросоюзе (Brexit), увеличение популярности крайне правых ксенофобских партий в Европе и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США”.
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