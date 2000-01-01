Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Ядерный Иран: Совбез ООН назначил экстренное совещание 31.01 09:35   MIGnews.com

Ядерный Иран: Совбез ООН назначил экстренное совещание

В Совбезе ООН пройдет экстренное совещание, посвященное испытаниям баллистической ракеты в Иране. Ранее сообщалось, что 29 января 2017 года Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Обсуждение иранских ядерных испытаний состоится после консультаций по Сирии, передает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Швеции при ООН.

Эти испытания стали первыми с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. По сведениям дипломатов, с запросом о проведении консультаций обратились США.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. Тем не менее с июля 2016 года это, по меньшей мере, уже второе испытание. Испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:35
Мексика намерена жаловаться в ООН на президента США
10:17
Британский парламент начинает дебаты по Brexit
09:57
Полиция предъявила обвинения исполнителю теракта в Квебеке
09:55
Обама поддержал протесты против Трампа
09:22
Спилберг ищет будущую израильскую звезду кино
08:55
Дани Данон: СБ ООН должен принять меры против Ирана
08:24
Полиция: Нетаниягу лично заказывал дорогие подарки по смс
08:20
В КНДР сообщили о желании наладить межкорейские отношения
07:51
Администрация Трампа разрешила въезд 872 беженцам
07:21
Ничья в пользу Беер Шевы
07:17
Мечеть в Квебек-Сити расстрелял "крайне-правый радикал"
07:13
Прокурор Вашингтона подал судебный иск против Трампа
07:03
Офицеры ВМС Израиля могли получать взятки от ThyssenKrupp
06:33
Песков: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus