31.01 09:35 MIGnews.com

Ядерный Иран: Совбез ООН назначил экстренное совещание

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В Совбезе ООН пройдет экстренное совещание, посвященное испытаниям баллистической ракеты в Иране. Ранее сообщалось, что 29 января 2017 года Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Обсуждение иранских ядерных испытаний состоится после консультаций по Сирии, передает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Швеции при ООН.Эти испытания стали первыми с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. По сведениям дипломатов, с запросом о проведении консультаций обратились США.Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. Тем не менее с июля 2016 года это, по меньшей мере, уже второе испытание. Испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.