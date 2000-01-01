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YouTube 31.01 08:55   MIGnews.com

Дани Данон: СБ ООН должен принять меры против Ирана

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности применить необходимые меры в ответ на проведенные Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытания прошли на минувшей неделе, а это также является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности.

"Иран в очередной раз бросил вызов резолюции СБ ООН и показал свои истинные намерения. Международное сообщество не должно прятать голову в песок перед лицом иранской агрессии. Поэтому члены Совета Безопасности немедленно должны применить ответные меры на эти действия Ирана, которые ставят под угрозу не только Израиль, но весь ближневосточный регион", - заявил посол Израиля в ООН.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил "вопиющее нарушение" резолюции СБ ООН. Он заявил, что в свете проведенных ракетных испытаний, санкции против Ирана должны быть возобновлены.
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