31.01 08:55 MIGnews.com

Дани Данон: СБ ООН должен принять меры против Ирана

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Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности применить необходимые меры в ответ на проведенные Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытания прошли на минувшей неделе, а это также является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности."Иран в очередной раз бросил вызов резолюции СБ ООН и показал свои истинные намерения. Международное сообщество не должно прятать голову в песок перед лицом иранской агрессии. Поэтому члены Совета Безопасности немедленно должны применить ответные меры на эти действия Ирана, которые ставят под угрозу не только Израиль, но весь ближневосточный регион", - заявил посол Израиля в ООН.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил "вопиющее нарушение" резолюции СБ ООН. Он заявил, что в свете проведенных ракетных испытаний, санкции против Ирана должны быть возобновлены.