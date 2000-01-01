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YouTube 31.01 08:24   MIGnews.com

Полиция: Нетаниягу лично заказывал дорогие подарки по смс

Полиция получила электронную переписку и сообщения между четой Нетаниягу и бизнесменом Арноном Мильчиным. Они послужили доказательством того, что члены семьи премьера лично "заказывали" себе подарки, и что они делались совсем не по инициативе израильского миллионера.

Как сообщает сайт Walla, чета Нетаниягу запрашивала в подарок сигары и розовое шампанское с использованием кодовых слов: сигары – листья, а под словом гвоздика подразумевалось розовое шампанское.

Похоже, что "дело 1000" набирает свои обороты. Предоставленные доказательства можно считать весомыми уликами в деле против главы израильского правительства. "Дело 1000" главным образом, основывается на показаниях самого Милчена и его сотрудников в Израиле, которые занимались покупкой и доставкой подарков для премьер-министра и его семьи.

Также израильский бизнесмен утверждал, что в большинстве случаев он делал подарки не по собственной инициативе, однако чета Нетаниягу лично делала ему запросы. Общая стоимость подарков оценивается до сотни тысяч шекелей. Милчен подчеркнул, что он не ждал от Нетаниягу ничего в замен.
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