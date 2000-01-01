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В КНДР сообщили о желании наладить межкорейские отношения | Фото: Thinkstock31.01 08:20   MIGnews.com

В КНДР сообщили о желании наладить межкорейские отношения

Для КНДР приоритетной задачей является создание условий для улучшения межкорейских отношений. Об этом говорится в центральной газете КНДР “Нодон синмун”, передает ТАСС.

Газета отмечает, что никто, кроме корейской нации, не способен решить вопрос отношений между Северной и Южной Кореей. Кроме того, центральный печатный орган КНДР отмечает необходимость “в сжатые сроки развернуть борьбу с теми силами, которые стоят на пути объединения Севера и Юга”.

Также подчеркивается, что Северная Корея “готова принять все необходимые меры для содействия этому процессу на основе принципов патриотизма”.
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