31.01 07:51 MIGnews.com

Администрация Трампа разрешила въезд 872 беженцам

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Власти США разрешили въезд на территорию страны 872 беженцам, несмотря на указ президента Дональда Трампа, который приостановил прием мигрантов в Штаты. Отмечается, что беженцы смогут въехать в США уже на этой неделе.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ Министерства национальной безопасности. Официальный представитель министерства на условиях анонимности подтвердил информацию о том, мигранты смогут въехать в страну, поскольку они получили разрешение на въезд еще до вступления в силу указа Трампа.Однако национальность беженцев не уточняется. Также сообщается, что с пятницы по понедельник 348 гражданам с американскими визами отказали в посадке на борт лайнеров, направляющихся в Штаты. Еще 200 человек получили отказ, после того, как приземлились на территорию американского государства.