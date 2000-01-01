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Офицеры ВМС Израиля могли получать взятки от ThyssenKrupp 31.01 07:03   MIGnews.com

Офицеры ВМС Израиля могли получать взятки от ThyssenKrupp

Израильские СМИ распространили информацию о том, что офицеры ВМС Израиля могли получать взятки от германского концерна ThyssenKrupp, на протяжении двух последних десятилетий строящего подводные лодки для ЦАХАЛа.

Мартин Мерфи, репортер германской газеты Handelsblatt , занимается расследованием коррупции в ThyssenKrupp. Он заявил следующее: “Есть ясные признаки того, что что трансакции с Израилем совершались не на основании экономических расчетов”.

Депутат Кнессета от Аводы Эрель Марголит сообщает, что в 2014 году, во время внутреннего аудита ThyssenKrupp были обнаружены документы, которые могут свидетельствовать о том, что концерн подкупал израильтян. В них описываются “необходимые расходы”, - эвфемизм, за которым может скрываться взятка.

Ранее были преданы достоянию гласности дела о подкупе концерном официальных лиц в Южной Африке и Греции В одном случае речь шла о взятке в 20 миллионов долларов, в другом - 22 миллиона евро.

Депутат Кнессета Марголит отправился в Германию для того, чтобы получить документы о коррупции и привезти их в Израиль.
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