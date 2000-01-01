31.01 06:42 MIGnews.com

Трамп уволил генерального прокурора США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс.Йейтс ранее приказала адвокатам министерства юстиции не исполнять президентский указ относительно приостановки иммиграции.В заявлении Белого Дома говорится, что мисс Йейтс “предала” министерство .Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Дана Боенте, прокурор Восточного Округа Виргинии.Йетс опубликовала письмо, в котором сообщила, что она “не убеждена” в том, что указ Трампа является законным. Она написала: “До тех пор, пока я буду исполнять обязанности генерального прокурора, министерство юстиции не будет защищать указ”.Через несколько часов Белый Дом сообщил: “Президент Трамп освободил мисс Йейтс от ее обязанностей”.Пресс-служба Белого Дома обвинила Йейтс в том, что она отказалась исполнять приказ о защите граждан Соединенных Штатов, и была “слаба относительно границ и очень слаба относительно нелегальной иммиграции”.Последний раз генеральный прокурор был уволен в 1973 году - президентом Никсоном в разгар Уотергейтского скандала.