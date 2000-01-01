Трамп уволил генерального прокурора США

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс.
Йейтс ранее приказала адвокатам министерства юстиции не исполнять президентский указ относительно приостановки иммиграции.
В заявлении Белого Дома говорится, что мисс Йейтс “предала” министерство .
Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Дана Боенте, прокурор Восточного Округа Виргинии.
Йетс опубликовала письмо, в котором сообщила, что она “не убеждена” в том, что указ Трампа является законным. Она написала: “До тех пор, пока я буду исполнять обязанности генерального прокурора, министерство юстиции не будет защищать указ”.
Через несколько часов Белый Дом сообщил: “Президент Трамп освободил мисс Йейтс от ее обязанностей”.
Пресс-служба Белого Дома обвинила Йейтс в том, что она отказалась исполнять приказ о защите граждан Соединенных Штатов, и была “слаба относительно границ и очень слаба относительно нелегальной иммиграции”.
Последний раз генеральный прокурор был уволен в 1973 году - президентом Никсоном в разгар Уотергейтского скандала.