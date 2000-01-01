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Ольмерт просит помилования у президента 31.01 20:58   MIGnews.com

Ольмерт просит помилования у президента

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, который нынче отбывает 27-месяцев тюремного наказания за коррупционные преступления, обратился к президенту Реувену Ривлину с прошением о помиловании.

В канцелярии Ривлина подтвердили поступление соответствующего письма от экс-премьера и отметили, что оно было направлено в Министерство юстиции для юридического заключения.

Напомним, что свой срок он начал отбывать в расположенной в Рамле "элитной" тюрьме "Маасиягу" в феврале прошлого года и что изначально срок его наказания был намного больше – 6 лет, однако после снятия с него части обвинений, суд решил сократить тюремное заключение бывшего премьер-министра.
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